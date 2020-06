MEC se recusa a comentar devolução de MP sobre escolha de reitores

O Ministério da Educação se recusou a comentar a decisão do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (DEM-AP), de devolver a medida provisória sobre a escolha de reitores (foto: Reprodução/Agência Brasil)

se recusou a comentar a decisão dodo, de devolver a medida provisória sobre a escolha de reitores. Adava poder ao chefe da pasta,para nomear reitores temporários em universidades federais durante da pandemia do novo coronavírus no País.Questionado sobre a deliberação de Alcolumbre, o MEC respondeu à reportagem que a pasta não vai se manifestar sobre o assunto.Na quarta-feira, 10, oantecipou que o presidente do Congresso avaliava devolver a MP ao Executivo, anulando os efeitos da medida assinada pelo presidente Jair Bolsonaro.Desde 1988, só três MPs haviam sido devolvidas pelo, nos governosNa gestão Bolsonaro, não havia devolução, mas anulação de efeitos do trecho de uma medida que transferia a demarcação de terras indígenas para oclassificou a MP dos reitores como inconstitucional e citou a defesa das instituições e do avanço da