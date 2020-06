Corpus Christi é celebrado em missas sem fiéis e até com padre em helicóptero

O feriado de Corpus Christi teve celebrações diferentes nesta quinta-feira. Por causa da pandemia do novo coronavírus, não houve procissões e missas cheias de fiéis dentro das igrejas. A data foi comemorada em solenidades sem público e até com padre em helicóptero. Muitas celebrações foram transmitidas pela internet.



Em São Paulo, por exemplo, a celebração teve apenas 30 fiéis na Catedral da Sé. Os privilegiados foram escolhidos por ordem de chegada em uma transmissão ao vivo pela internet feira pelo arcebispo metropolitano Dom Odilo Scherer. A tradicional procissão até a Igreja de Santa Ifigênia não foi realizada.



No Rio de Janeiro, os famosos tapetes de sal de São Gonçalo, não foram confeccionados pela primeira vez em 26 anos. A celebração do município da Região Metropolitana da Rio teve "tapetes virtuais". Em vez de sal, serragem, pó de café e grãos no asfalto da cidade, as paróquias e os fiéis mandaram desenhos que foram transmitidos pela internet.



No ano passado, foram confeccionados 241 tapetes em São Gonçalo, ao longo de 1,5 quilômetro de extensão, tendo sido usados 50 toneladas de sal e 200 sacos de cem litros de serragem. De acordo com a Arquidiocese de Niterói, o tapete de sal de São Gonçalo é o maior da América Latina em extensão.



Em Florianópolis, a Catedral Metropolitana pôde receber 30% de sua ocupação máxima na missa celebrada pela manhã. Os fiéis tiveram de usar máscaras e higienizar as mãos, além de medir a temperatura corporal na entrada.



Solenidade semelhante foi realizada em Belém. Para evitar aglomeração, fiéis precisaram retirar senha para a missa na Catedral da capital do Pará.



Celebração inusitada ocorreu em Juiz de Fora, interior de Minas Gerais. O padre Pierre Alcantarino sobrevoou a cidade em um helicóptero, enquanto os fiéis o saudava com pano branco na janela durante o trajeto da aeronave que durou cerca de uma hora. No interior do Acre, os padres usaram automóveis para percorrer os 12 municípios que compõem a Diocese do Vale do Juruá e abençoar os fiéis.