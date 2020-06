Ciclofaixa de Lazer retorna em 19 de julho

A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta quarta-feira, 10, um acordo para o retorno da Ciclofaixa de Lazer, por meio de uma parceria com a Uber. Segundo a prefeitura, a empresa irá operar 117 quilômetros da Ciclofaixa de Lazer sem custos para o poder público. A iniciativa está programada para começar em 19 de julho.



O programa estava sem patrocínio desde o fim de agosto, quando a Bradesco Seguros encerrou o contrato com a Prefeitura. Desde então, a Ciclofaixa de Lazer está com a operação temporariamente suspensa.



A proposta da empresa foi aberta em sessão pública no dia 17 de fevereiro e passou por análise técnica da Secretaria de Mobilidade e Transportes e da Comissão de Proteção à Paisagem Urbana (CPPU).



A licitação, publicada no Diário Oficial da Cidade, prevê a operação da Ciclofaixa de Lazer por 12 meses, aos domingos e feriados, das 7h às 16h. O custo total estimado é de R$ 22.209.091,92. As ciclofaixas têm ainda funcionários para sinalizar e orientar ciclistas, empréstimo de bicicletas e até serviços de mecânico.



"A Uber vai investir R$ 11,5 milhões para cuidar das ciclofaixas", informou o prefeito Bruno Covas. "A área da Saúde já deu o OK. Não há problema nenhum por causa da pandemia e essas ciclofaixas, que estavam desativadas desde o ano passado, voltam a operar por conta dessa parceria que a Prefeitura assinou com a Uber", disse Covas. Na cidade, são 473 quilômetros de ciclovias permanentes.



De acordo com Édson Caram, secretário municipal de Mobilidade e Transportes, o transporte por meio de bicicletas é o mais seguro para evitar a disseminação da covid-19. "A Organização Mundial da Saúde recomenda que, sempre que possível, nos deslocamentos mais curtos, a população deve privilegiar caminhadas e deslocamento por bicicleta."



Confira os trechos contemplados



PAULISTA / CENTRO / JABAQUARA / PQ. IBIRAPUERA



1) Trecho Paulista / Jabaquara - 18.852 metros



2) Trecho Paulista / Centro - 16.204 metros



3) Trecho Jabaquara / Pq. Ibirapuera - 10.252 metros



DISTÂNCIA TOTAL - 45.308 METROS



PQ. IBIRAPUERA / SUMARÉ / PQ. DO POVO / PQ. VILLA LOBOS / PQ. DO CHUVISCO



4) Trecho Pq. Ibirapuera / Sumaré - 8.542 metros



5) Trecho Pq. Ibirapuera / Pq. do Povo - 7.902 metros



6) Trecho Pq. do Povo / Pq. Villa Lobos - 15.018 metros



7) Trecho Pq. do Chuvisco / Pq. do Povo - 13.488 metros



DISTÂNCIA TOTAL - 44.950 METROS



ZONA NORTE



8) Trecho Zona Norte - 8.316 metros



DISTÂNCIA TOTAL - 8.316 METROS



ZONA LESTE



9) Trecho Zona Leste - 19.104 metros



DISTÂNCIA TOTAL - 19.104 METROS



DISTÂNCIA TOTAL DOS TRECHOS E LOTES - 117.678 metros