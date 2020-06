Governo busca novos fornecedores de equipamentos hospitalares, diz ministro

O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou nesta terça-feira, 9, que o governo federal busca novos fornecedores de equipamentos hospitalares para enfrentamento da covid-19. O ministro participa de reunião na Comissão Externa da Câmara dos Deputados.



Segundo ele, as quatro empresas contratadas não têm estrutura para suprir a demanda do governo no prazo estipulado. Pazuello esclareceu ainda que o governo só pagou pelos equipamentos recebidos.



Questionado sobre a realização de testes no País, ministro afirmou que o governo tenta aumentar a quantidade de exames, mas que não haverá capacidade logística para realizar 40 milhões, como informou o ex-ministro Nelson Teich.