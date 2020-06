Pós-pandemia: entenda os planos dos brasileiros para próximas viagens

De acordo com o levantamento,das viagens que foramtinham destinos. A pesquisa também mostrou quedos participantesas passagens compradas e quea data.De acordo com a pesquisa,que vão viajar menos em um contexto pós-pandemia epresumem que viagens ficarão maiscom o fim do isolamento social.O levantamento mostrou que para ados entrevistados viajar será maisapós a pandemia.

'Setor de turismo só sobrevive com mais ajuda do governo'

Para viagens internacionais, o destino mais desejado pelos brasileiros é os Estados Unidos e, em seguida, a Europa. Nos destinos nacionais, o Nordeste foi o mais citado, seguido pela Região Sul. O levantamento ainda aponta que 26% dos participantes pretendem planejar e comprar futuras viagens pela internet.

O setor de turismo tem sido um dos maispela crise do novo coronavírus. No Brasil, o ramona segunda quinzena de março, quando começou o isolamento social, de acordo com estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Em relação ao mesmo período no ano passado, o valorque houve umade 84% no faturamento.