Estado do Rio chega a 63 mil casos de covid-19 e registra 146 mortes em 24h

O Estado do Rio de Janeiro registrou 146 mortes por covid-19 e 2.134 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado na noite desta sexta-feira (5) pela secretaria estadual de Saúde. Agora são 6.473 mortes e 63.066 casos no total. Se fosse um país, seria o 20º do mundo com mais infectados. O recorde de mortes em 24 horas foi registrado na quarta-feira (3), com 324 casos.



O Estado de São Paulo, que nesta sexta-feira confirmou mais 281 mortes e 5.365 casos de covid-19 em 24 horas, chegou a 134.565 casos e 8.842 mortes no total.



No Rio, 1.185 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela covid-19, e 47.091 pacientes se recuperaram da doença.



Os dez municípios que concentram mais mortes por covid-19 no Estado do Rio de Janeiro são a capital (4.309), Duque de Caxias (292), Nova Iguaçu (229), São Gonçalo (217), Niterói (127), Belford Roxo (123), São João de Meriti (109), Magé (98), Itaboraí (86) e Mesquita (68).



Os dez municípios com maior número de casos são o Rio de Janeiro (35.043), Niterói (3.506), Nova Iguaçu (2.017), São Gonçalo (1.965), Duque de Caxias (1.743), Itaboraí (1.383), Queimados (1.168), Angra dos Reis (1.081), Macaé (983) e Campos dos Goytacazes (875).