O 'novo normal': 42% dos brasileiros evitarão beijos e abraços após isolamento

(foto: istockphoto)

A noção denunca foi tão aplicável. Pode ser considerada quando vivemos momentos que são verdadeiros. É o que acontece em relação à. Quando tudo acabar, nada voltará tanto ao normal assim, pelo menos sobre o que o homem conhecia por normal. Grandes- são aspectos marcados por mudanças que impactarão definitivamente o cotidiano. É um tempo histórico., por exemplo, revela que 42% dos brasileiros devem evitar beijos e abraços mesmo após o isolamento. Em outros países, essa deve ser a atitude adotada por 61% dos entrevistados no estudo, chamado. Com foco nos costumes sociais,"A sociedade pós-COVID-19 se comportará de forma diferente depois que superarmos a redução do confinamento. Hábitos tão comuns como beijos e abraços serão repensados por muitos, exceto em ambientes totalmente seguros. É claro que a sociedade e os negócios estão se adaptando à mudança forçada para essa nova realidade. Por outro lado, práticas como a conscientização ambiental e a aplicação ideal do home office são algumas das lições que esta crise está nos deixando". É o que afirma Didier Lagae, CEO e fundador da Marco e Profissional Global e Europeu de Relações Públicas de 2019.Entre outras características,, assim como serão novas as elaborações sobre a importância da. Entre os segmentos que conseguem reagir melhor aos efeitos da pandemia, a situação é menos grave para quem pôde adequar seus serviços aoe aoEm tempo recorde, empresas e residências se transformaram, muitas vezes com resultados positivos para os trabalhadores. Nesse ponto, o estudo aferiu que 72% dos brasileiros gostariam de trabalhar à distância mais frequentemente daqui para frente. Uma postura que encontra reflexos em espectro global. A opinião é compartilhada por 73% dos participantes da pesquisa em todos os países ouvidos. Na outra ponta, há quem prefira o trabalho cara a cara. Mais da metade dos brasileiros (56%) que estão em homeoffice sentem falta do vida social no ambiente laboral.também agradece e o planeta respira aliviado. Como grande volume de atividades comerciais e na indústria interrompidas, a. Com efeitos sentidos ainda pela redução dos veículos em trânsito, durante os problemas com o coronavírus, foi aferida aEm todo canto, cidadãos parecem entender melhor o. Em âmbito mundial, cerca de 3 a cada 4 entrevistados no levantamento dizem valorizar agora mais a luta contra as, diferente do que acontecia antes da crise - um número que chega a 73,5% do público ouvido. No Brasil, quanto a esse aspecto, o índice de 79% é o maior entre os países analisados.Em relação aos, inclusive, mesmo com a volta ao trabalho, a forma como muitos se locomovem pode mudar. Entre os brasileiros, 45% dizem que evitarão usar osempre que possível. Este é o nível mais baixo dentre as nações entrevistadas, com percentual médio de 58% nesse quesito.O êxito do movimentoé tido como fruto de um processo intenso de conscientização global, outro dado em destaque no relatório. O Brasil é o único país em que a maioria dos entrevistados (63%) considera que a atuação dosfoi significativo para que as pessoas seguissem a orientação de ficar confinadas. Na média mundial, 61% acreditam que as celebridades da internet não tiveram protagonismo na campanha.