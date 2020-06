Fraudadores de cota: perfil sai do ar e universidade anuncia investigação

Banca de heteroidentificação da UFRJ em atividade (foto: Ana Marina Coutinho/UFRJ )

Averiguações não são de hoje

Em menos de 48h, o perfilpromoveu uma onda de exposição de universitários de instituições públicas que teriam feito, provocou polêmica e acabou removido das redes. Antes de ser desativado, no entanto, a iniciativa levou a, primeiro alvo do grupo, a se manifestar e tornar público um processo de verificação interno em condução para averiguar possíveis fraudes de seus estudantes.Em nota, a UFRJ lembra que até 2019 o uso da ação afirmativa se dava apenas pela, mas que em 2020, uma comissão interna de "" passou a fazer um pente fino nos processos de matrícula.A instituição alega também que a mesma comissão conduzirá umajá com o curso em andamento, a partir de denúncias recebidas por sua ouvidoria."Caso se comprove a, a Universidade toma as providências legais cabíveis, em consonância com o Ministério Público Federal (MPF), caso a caso, podendo levar ao cancelamento da matrícula daqueles cuja fraude foi constatada", anunciou.Nas redes, houve quem defendesse o movimento, inclusive um dos alunos expostos pelo grupo. "Sou eu.. Aí eu tinha 16 anos. E depois saí da faculdade, abandonei essa matrícula e reingressei com outro Enem e uma regular. Ja sofri retaliação e exposição desde o início e acho que isso é necessário mesmo pra que não se repita hoje", escreveu publicamente, estudante de direito da Universidade Federal Fluminense, de Niterói, no Rio de Janeiro."Isso não é um segredo, eu já fui exposto desde o início e é por poder ter conversado com as pessoas e ter entendido que eu tinha feito merda, que eu", completa.O Fraudadores de Cotas acabou sendo duramente criticado por, entre as pessoas expostas, denunciar uma. "Eu tenho aldeia, eu tenho foto, eu tenho vídeo, eu tenho documentos, eu tô na Funai! Eu não posso pintar cabelo não, é?", disparou Larissa Sá, estudante de medicina naA garota compartilhou ainda que, em seu processo de admissão, teve candidatura indeferida porque uma banca não acreditou que ela fosse indígena, o que foi provado por documentos familiares e cadastro na Funai."Precisamos de voz, precisamos ser ouvidos e melhores interpretados. Não só a cota indígena. Ser indígena é questão de pertencimento e não de fenótipo. As pessoas precisam se educar intelectualmente para assim educar o coração e parar de espalhar ódio", concluiu.Apesar de ter sido removida, a conta inspirou alocais relacionadas a dezenas de universidades do país.O movimento de exposição preocupaquanto ao possível uso político do fato para colocar em xeque novamente a, defendida por especialistas de várias frentes como um dos aceleradores necessários para a diminuição dano Brasil.Casos de criação de bancas examinadoras para verificar se estudantes burlaram o sistema seletivo volta e meia retornam às manchetes.(UnB), depois de cinco anos sem trabalho sistemático de averiguação, após denúncias, montou uma comissão para investigarde seus cursos em 2017, justamente por vários deles não terem características fenotípicas de negros ou indígenas, mas terem se autodeclarado como membros desses grupos.(UFC), por sua vez, decidiu cancelar a matrícula depelas cotas para negros, pardos e indígenas, no segundo semestre de 2019 e investiga outros 20 vínculos neste ano, sendo a maioria relacionada aos cursos de medicina e direito.A investigação foi aberta em 27 de fevereiro e os alunos com matrículas canceladas podem continuar o curso em outras universidades ou voltar à instituição de ensino se aprovados em nova seleção por via regular.De acordo com o jornal cearense O Povo, vários deles tinham cursado mais de 50% da grade regular e seis já conseguirampara serem reintegrados.