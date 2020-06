prazervagabunda abre debate para visões preconceituosas das mulheres na sociedade

Mulheres de todo o país se uniram para ressignificar palavras de cunho pejorativo (foto: Reprodução Public Domain)

Será que os caras entenderam que nós já passamos por tanto e quando paramos pra pensar, ressignificamos "vagabunda" p um elogio ? BaBarros, via Twitter



Vagabunda por usar o que quiser

Vagabunda por ficar com quem quiser

Vagabunda por transar quando tem vontade

Então #prazervagabunda por ser livre. pic.twitter.com/AuCVzSGl2e %u2014 ba (@babarros_) June 4, 2020

A hashtagcomeçou a viralizar no Twitter na manhã desta quinta-feira (04). Toda essa movimentação deu-se como uma forma de ressignificar a palavra, que muitas vezes é usada como adjetivo pejorativo direcionado a mulheres.Várias brasileiras postaram, junto à hashtag, seus relatos de. A maioria afirmou ter sido chamada de “vagabunda” como uma forma de. Outros adjetivos como "" e "" também foram colocados em pauta.



A tag começou a questionar como as mulheres são vistas na sociedade. "Meus pais me mandaram apagar essa foto porque 'eu estou vestida igual puta'", comentou uma internauta.





Meus pais me mandaram apagar essa foto do insta porque %u201Cto vestida igual puta%u201D. No grupo da família vários parentes me criticaram e me fizeram sentir mal por usar roupas que gosto. Se ser vagabunda é se vestir como bem entende e ser livre #prazervagabunda pic.twitter.com/xw4705LS8Y %u2014 Mafê (@marferlixo) June 4, 2020

"seu short tá muito curto" "n pode sair sem sutiã, vc sabe como são os homens, sempre olham" "esse vestido tá muito curto, parece roupa de puta" "os homens vão mexer com VC na rua" Se vou ser chamada de vagabunda por ser quem eu quiser ser então #prazervagabunda pic.twitter.com/LIQ5GEUH4O %u2014 decadênci%u2206 (@Emidio_Te) June 4, 2020

Se ter sororidade com outras mulheres é ser vagabunda então:#prazervagabunda pic.twitter.com/NFBWgfp3RZ %u2014 vc prefere maionese ou keeutxup (@Ketxxup) June 4, 2020

Se ser dona do próprio corpo e querer fazer o que EU quiser com ele significa ser vagabunda... então #prazervagabunda

E se dizer não pra mlq e denunciar machos que assediam mulheres significa ser xingada de vagabunda por eles... então MUITO #PRAZERVAGABUNDA pic.twitter.com/9ZnePFvUp3 %u2014 Ana Hikari (@_anahikari) June 4, 2020

nunca vi as meninas dessa cidade tão unidas, isso me deixa imensamente feliz! contem comigo todas. %uD83D%uDDA4#prazervagabunda pic.twitter.com/TviO1MZ8Xb %u2014 F (@fabianacmrg) June 4, 2020

já tive que tirar o short pq tinha homem na minha casa, fui obrigada a trocar de calça pq demarcava.

Milhares de mulher sofrem abusos moral e físico, estrupos todos os dias. Saibam q vcs nunca estão sozinhas.

Lutemos juntas.#TodosPelaNicolle#prazervagabunda pic.twitter.com/QyZ94BYPmA %u2014 pura arte (@bruninha_ble) June 4, 2020

O dia em que um movimento de Tatuí virou trend do tt, obrigada por tudo, vocês são FODAS! #prazervagabunda pic.twitter.com/FTs4fDYuWw %u2014 M (@mdrsxxx) June 4, 2020

#JuntosPelaNicolle

"Se tercom outras mulheres é ser vagabunda, então...", comentou outra internauta no Twitter.A atriz da Rede Globo,também está participando do movimento. Ana fez umana rede social explicando o movimento e se posicionando perante aos comentários de ódio que recebeu com a publicação. "Se ser dona do meu próprio corpo e querer fazer o que EU quiser com ele significa ser vagabunda, então...", escreveu a atriz.Já outras, postam fotos sensuais para representar aO movimento on-line começou com três amigas na cidade de, em São Paulo, segundo a BBC Brasil. Uma das garotas postou uma foto no Twitter denunciando osque sofreu do namorado.Mulheres de todo o Brasil se uniram na cauda. "Obrigada, Tatuí", afirmou uma internauta

Na última quarta-feira (3), Nicolle Nunes denunciou, no perfil ExposedMachosBRR no Twitter, o assédio seuxal que sofreu do Vice-Diretor, Eduardo, da escola Sagrado Coração de Jesus, em Barreiras (BA). Ao descobrir da acusação, o vice-diretor ligou para a mãe de Nicole e ameaçou processá-las por calúnia. Neste momento, a #JuntosPelaNicolle foi criada como uma forma de apoiar as vítimas de abusos sexuais e psicológicos.





Exposed

No final do mês passado, várias hashtags de exposed (expor, em inglês) começaram a surgir no Twitter brasileiro. As participantes do movimento postam seus relatos de abuso sexual e psicológico como uma forma de fortalecer outras garotas. Em Belo Horizonte, a hashtag #ExposedBH ficou nos topic tradings por muitos dias.





TODA menina já sofreu abuso, pq além do nosso maior temor que é o estupro, tem a puxada de braço no carnaval,tem aquele que passe a mao na sua bunda na multidao,tem o abuso verbal da rua toda semana, tem a encarada nojenta e maldosa e também tem a chantagem emocional.#ExposedBh %u2014 Ferêfefe (@ffeferocha) May 30, 2020

