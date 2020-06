COVID-19: Site mostra em tempo real a evolução nos estados brasileiros

Site monitora em tempo real a situação da COVID-19 no Brasil (foto: Divulgação) grupo de cientistas independentes e voluntários criou, em março deste ano, uma ferramenta capaz de realizar o monitoramento em tempo real da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2) nos estados brasileiros. A análise é feita através de modelos matemáticos típicos de surtos e epidemias, tais como a modelagem já usada ao tratar da dengue e da Sars (Síndrome Respiratória Aguda Grave). Umindependentes e voluntários criou, em março deste ano, uma ferramenta capaz de realizar odado(Sars-Cov-2) nosbrasileiros. A análise é feita através de modelos matemáticos típicos de surtos e epidemias, tais como a modelagem já usada ao tratar da dengue e da Sars (Síndrome Respiratória Aguda Grave).









Os números de pacientes infectados, quantidade de óbitos, novos casos de contaminação e de mortes apontados no site, são atualizados diariamente, segundo os dados do boletim epidemiológico nacional diário, do Ministério da Saúde.





De acordo com o professor do Laboratório de Inteligência em Saúde (LIS) da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, Domingos Alves, “as ferramentas utilizadas para formar o site são adaptações de outros instrumentos empregados ao redor do mundo, pois o cenário encontrado em cada país varia e, pensando no Brasil, isso não é diferente”. Para ele, o projeto pode ajudar os gestores das cidades na tomada de decisões para o combate à doença em todos os municípios afetados.

Comparação

Na comparação entre os estados, como proposto no gráfico de casos do coronavírus confirmados até essa quarta-feira (3), São Paulo, centro da pandemia no país, lidera o ranking com 123.483 confirmações. O Rio de Janeiro se mantém na segunda colocação (59.240), sendo seguido por Ceará (56.056), Pará (44.774) e Amazonas (44.743). O estado que apresenta o menor índice de contaminações é o da Paraíba, com 3.029 casos.

Em relação à quantidade de óbitos, São Paulo também é o estado mais atingido, com 8.276 mortes. Rio de Janeiro (6.010), Ceará (6.605), Pará (3.193) e Pernambuco (3.012) completam o ranking de estados com mais mortes pela COVID-19.

