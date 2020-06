Cidades colocam máscaras em monumentos, estátuas e até grutas; veja fotos

(foto: Reprodução/Twitter) cidades brasileiras começaram a colocar máscaras em seus monumentos como parte da campanha de combate ao novo coronavírus. De dinossauros a grutas, as prefeituras usam a forma “cômica” para a conscientização do uso das máscaras. As imagens acabaram viralizaram na internet atráves do Twitter. Diversascomo parte da campanha de. De dinossauros a grutas, as prefeituras usam a forma “” para ado uso das máscaras. As imagens acabaram viralizaram na internet atráves do

(foto: Reprodução/Twitter) Prefeitura de Sousa, na Paraíba, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, vestiu máscaras de proteção nas réplicas de dinossauros, como forma de chamar a atenção da população sobre o momento de pandemia do novo coronavírus e a conscientização da população sobre o uso de máscara. A cidade possui os monumentos por ser conhecida como “Vale de Dinossauros”, depois da descoberta de centenas de pegadas fossilizadas na região.



por meio da, vestiu máscaras de proteção nas réplicas de dinossauros, como forma de chamar a atenção da população sobre o momento dee a conscientização dasobre o uso de máscara. A cidade possui os monumentos por ser conhecida como “”, depois da descoberta de centenas de pegadas fossilizadas na região.

De acordo com Nildemar Dantas, diretor da Secretaria Municipal de Turismo da cidade, a ideia surgiu para chamar atenção para a luta contra a pandemia, como sinal de alerta para aqueles que diariamente fotografam e apreciam os monumentos. “Se houver necessidade de sair para a rua, pedimos que o cidadão utilize a máscara e evite aglomerações. Essa ação reforça a exigência da prática, seguindo normas da Organização Mundial da Saúde (OMS) e Secretaria Municipal de Sousa (SMS)”, afirma.





Imagens de cidades como Cabaceiras-PB, que vestiu com máscara a cabra preta da cidade; de Recanto-DF, que paramentou a pata da cidade; Juazeiro do Norte- PB, que usou a máscara no monumento de Padre Cícero; Caruaru- PE, que vestiu o monumento de Luís Gonzaga; Santa Cruz- RN, que cobriu a imagem de Santa Rita de Cássia; e Varginha-MG, que mascarou o famoso ET, viralizaram nas redes sociais.





A Prefeitura de Limeira (SP) também usou a estratégia. Um dos principais pontos turísticos da cidade, a Gruta da Paz, recebeu máscara gigante.

Na capital brasileira, o exemplo também está sendo dado. As estátuas do ex-presidente da república Jucelino Kubitscheck estão utilizando aséssorio. Além de JK, os monumentos do Memorial dos Povos Indígenas, da Casa do Cantador, do Teatro Nacional Claudio Santoro e até o do Cine Brasília entraram na campanha.

Vale relembrar que a prefeitura de Juiz de Fora (MG) embarcou na ação e adesivou cinco Ônibus com máscaras de proteção. A iniciativa é da empresa Auto Nossa Senhora Aparecida (Ansal) em parceria com a Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra).





De acordo com a Settra, os ônibus também passaram a contar com equipamentos de proteção para todos os funcionários: máscaras, luvas e álcool em gel.

* Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa