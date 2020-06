Jornalista critica presença de William Waack na cobertura de protestos contra o racismo

Saia justa na CNN. Ex-consulesa da França no Brasil, Alexandra Loras, critica protagonismo de William Waack na cobertura dos protestos antirracistas. Valeu pelo vídeo meu parça @gentedemal pic.twitter.com/1GjcShtTdD %u2014 GugaNoblat (@GugaNoblat) June 2, 2020

A presença de William Waack, da CNN Brasil, na cobertura dos protestos antirracistas nos Estados Unidos vem causando incômodo em vários membros da comunidade negra.





“Não é só com gotinhas de cotas nas universidades que vamos resolver a questão racial no Brasil. Hoje, a CNN e toda a mídia brasileira têm o poder de convidar acadêmicos negros para conversar sobre essa temática. Quando vejo William Waack, que foi mandado embora por um episódio de racismo, e, hoje, debate tanto tempo sobre a questão, eu acho que deveríamos também convidar negros, no lugar de fala deles, para debater sobre essas questões”, declarou Alexandra.





Pelas redes sociais, várias pessoas exaltaram a postura da jornalista, se declarando representados por ela em seu desabafo.



“Eu vi isso e aplaudi de pé”, disse uma usuária do Twitter. “Ela deu uma aula ao vivo”, afirmou outro.



Os protestos nos Estados Unidos ganharam corpo em 25 de maio, quando o policial branco Derek Chauvin asfixiou George Floyd, um homem negro nas ruas de Minneapolis, no estado americano de Minnesota. Chauvin ignorou os pedidos de clemência e os avisos de Floyd de que não conseguia respirar e seguiu com o joelho sobre seu pescoço, o que o levou à morte.

Declaração racista

Ao ouvir a buzina de um carro do lado de fora do estúdio, Waack, com um sorriso sarcástico, expeliu as seguintes palavras:



William Waack, que atualmente ancora o Jornal da CNN nas noites da emissora, foi demitido da Rede Globo em, após a divulgação de um vídeo em que ele xinga e faz ofensasa uma pessoa. A gravação foi feita durante a cobertura das eleições americanas de 2016, em Washington, capital dos Estados Unidos.Ao ouvir a buzina de um carro do lado de fora do estúdio, Waack, com um sorriso sarcástico, expeliu as seguintes palavras:

“Tá buzinando por quê, seu merda do cacete? Não vou nem falar, porque eu sei quem é... é preto. É coisa de preto”.





Em janeiro de 2018, em um artigo publicado no jornal Folha de S.Paulo, Waack disse não ser racista e se justificou alegando que “constitui um erro grave tomar um gracejo circunstanciado, ainda que infeliz, como expressão de um pensamento”.





Em junho de 2019, foi anunciado como contratado da CNN Brasil.