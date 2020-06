Coronavírus: pesquisadores criam app que possibilita realizar e receber doações

(foto: Sharing4hope/ divulgação )

Com a proposta dee compartilhar esperança neste período de pandemia, um grupo de pesquisadores doe dadesenvolveu um aplicativo para conectar pessoas e instituições que desejam ajudar quem se encontra em situação de vulnerabilidade social.A plataforma é gratuita se chama “A ferramenta possibilita realizar e recebercomo álcool, luvas e máscaras, além de alimentos. Os cadastrados podem receber e repassar orientações relacionadas à saúde e higiene, bem como ajudar pessoas do grupo de risco que necessitam fazer compras em mercados e farmácias, ou mesmo encontrar aulas on-line para se manterem conectados e ativos.A ferramenta foi lançada no Brasil, mas há previsão de ser lançada também na Inglaterra, na Alemanha e no Oriente Médio.Para zelar pela segurança, a ferramenta tem um processo de cadastro que é validado por diferentes meios, como endereço, identidade, mídias sociais, e-mail e foto de identificação.O desenvolvimento da ferramenta é uma iniciativa do professor Gabriel em parceria com pesquisadores da Universidade de Lancaster (Inglaterra), da UFLA e da Faculdade Pitágoras.