SP lança app Poupatempo Digital para oferecer serviços públicos online

O governo de São Paulo lançou o aplicativo Poupatempo Digital, para oferecer mais de 60 serviços públicos de forma gratuita e online à população. A ferramenta está disponível no Google Play e na AppStore e requer cadastro no LoginSP (autenticador único do Estado), que pode ser feito dentro do próprio app.



Serviços como renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), acompanhamento da emissão de RG e obtenção de carteira de trabalho e seguro desemprego agora são realizados exclusivamente no aplicativo. A medida foi anunciada pelo governador João Doria (PSDB).



"No momento do distanciamento social e das dificuldades que as pessoas encontram por conta da orientação de ficar em casa, a utilização do serviço digital facilita e poupa tempo. Agora, mais de 60 serviços são feitos integralmente, de forma rápida e gratuita, pelo celular. Você não precisa e não deve sair da sua casa", disse Doria.



Além de 40 serviços que já eram oferecidos no portal online do Poupatempo, há 25 novas opções no aplicativo, como o IPVA 2020 e a consulta à situação das linhas do metrô e da CPTM.



A página principal do app estabelece uma divisão em sete tópicos: Documentos Pessoais; Trabalho e Emprego; Veículos; Habitação; Água, Esgoto e Saneamento; Educação; e Prefeituras.



Confira todos os serviços de acesso exclusivo no app Poupatempo Digital:



- Detran: Segunda via da CNH, Renovação da CNH, CNH Definitiva, Certidão de Prontuário, Consulta de Pontos, Consulta de Multas, Pesquisa de Débitos de Veículos de Terceiros, Multas de veículos, Situação do Licenciamento, Licenciamento (CRLV), Indicação de Condutor, Consulta de Centro de Formação de Condutor (CFC), Consulta de Empresa Credenciada de Vistoria (ECV), Consulta de Peças Usadas, Autenticidade de Certidões e o acompanhamento da emissão de segunda via de CNH;



- Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD): Acompanhamento da emissão de RG;

Secretaria de Desenvolvimento Econômico: Seguro Desemprego, Carteira de Trabalho e Intermediação de Mão-de-Obra (IMO);



- Secretaria da Fazenda e Planejamento: Consulta de IPVA;



- Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU): Acordo;



- Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb): Qualidade do Ar;



- Metrô/CPTM: Situação das linhas do metrô/CPTM.