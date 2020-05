Estado do Rio de Janeiro estende quarentena da covid-19 por mais uma semana

O Estado do Rio de Janeiro vai prorrogar as medidas preventivas à propagação do coronavírus por mais uma semana, com o auxílio das equipes de segurança pública. Em comunicado oficial, informou que a extensão da quarentena vai ser publicada no Diário Oficial dessa segunda-feira.



Amanhã, o governo estadual se reúne para discutir a reabertura gradual da economia. No encontro, vão ser discutidos o cronograma de flexibilização das medidas restritivas e as regras técnicas que devem ser cumpridas por cada segmento econômica.