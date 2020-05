Análise: PMs do Rio e de SP atacam manifestantes a favor da democracia

Policiais Militares reprimem manifestantes a favor da democracia na Avenida Paulista, em São Paulo. (foto: Twitter/Reprodução) Policiais militares deixaram claro de que lado estão neste momento tão conturbado vivido pelo país, em que a democracia está em risco. Em manifestações neste domingo (31) no Rio de Janeiro e em São Paulo, as PMs optaram por reprimir manifestantes que saíram às ruas para defender o regime democrático e fecharam os olhos para os movimentos que pregaram o golpe militar e o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF).





No Rio, um policial disse a um deputado bolsonarista que mandou queimar uma faixa pró-democracia. As manifestações aconteceram na orla de Copacabana na manhã deste domingo. Havia grupos a favor e contra o governo de Bolsonaro.

Durante transmissão ao vivo nas redes sociais do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ), um policial foi flagrado dizendo que mandou queimar a bandeira contra o governo.





Para dispersar o grupo a favor da democracia e contra o fascismo, a Polícia Militar do Rio usou bombas de efeito moral, o que chamou a atenção dos presentes. Nada foi feito em relação aos que defendiam a ditadura.

O mesmo ocorreu em São Paulo, indicando que as PMs, em sua maioria, estão fechadas com os movimentos a favor do fechamento do Congresso e do STF, com a volta da ditadura militar.





Em São Paulo, a PM disse que foi atacada por pedras pelos torcedores dos quatro times que repudiaram os atos fascistas. No Rio, a PM se calou. O clima nas ruas das duas principais capitais do país é de tensão.

Em Brasília, Bolsonaro usou um helicóptero e andou a cavalo em apoio os poucos seguidores que foram às ruas defender o governo.