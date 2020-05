'Live' dá dicas sobre como manter o cérebro ativo durante a quarentena

A "live" "Vantagens do Estímulo Constante ao Cérebro" será realizada no próximo sábado, dia 30, às 10h, e tem como objetivo ensinar técnicas para manter uma boa saúde do cérebro, mesmo durante o período de quarentena e em casa, estimulando o órgão a partir da realização de atividades simples.



O encontro online é uma parceria com a Unibes Cultural e contará com dois participantes, os professores Tânia Ramos e Newton Bandini. Ambos são sócios do AtivaIdade, programa que busca trazer mais qualidade de vida para pessoas com mais de 60 anos, a partir de vídeos, atividades e outros conteúdos.



Na "live" também haverá a discussão sobre a diferença entre novos estímulos e os já conhecidos pelo cérebro, como aumentar a capacidade de memorização e a atividade cerebral como forma de retardar o processo de envelhecimento.



Ao longo da transmissão serão apresentadas várias atividades simples que, feitas de forma constante em casa, ajudam a manter uma boa saúde mental durante a quarentena. A "live" será transmitida pela página no Facebook da Unibes Cultural.