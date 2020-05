Brasil volta a registrar mais de mil mortes por COVID-19 em 24 horas

Brasil é o segundo país com mais número de casos da COVID-19 (foto: Divulgação/ Fiocruz)

Mais um dia com mais de mil mortes. No início desta noite, o Ministério da Saúde confirmou que de segunda para esta terça-feira, o Brasil registrou mais 1.039 óbitos e 16.324 novos diagnósticos positivos para o novo coronavírus. O país agora contabiliza 24.512 mortes e 391.222 casos da doença. A taxa de letalidade do vírus no Brasil é de 6,2%.











Com o aumento crescente e constante do número de mortos e casos em todo o país, vários municípios brasileiros já convivem com restrições ainda maiores de isolamento social.

O balanço anterior da pasta federal registrava 23.473 mortes e 374.898 casos. De domingo para segunda, tinham sido contabilizados 807 novos óbitos e 11.687 novos diagnósticos positivos. O recorde de mortes em 24 horas foi registrado no último dia 21, quando o ministério contabilizou 1.188 mortes.





Segundo a plataforma da Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos, o Brasil é o segundo país que mais registra casos de coronavírus no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, com mais de 1,6 milhões de casos. Na última sexta-feira, o país passou a Rússia no ranking. O dado choca ainda mais quando levamos em conta que o Brasil é um dos que menos realizam testes para a doença.









Estados São Paulo é o estado com o maior número de infectados e mortos pelo novo coronavírus e está bem à frente do restante do país. São 86.017 e 6.423, respectivamente. O boletim anterior apontava 83.625 casos e 6.220 óbitos. A taxa de letalidade atual da doença no estado é de 7,46%





O Rio de Janeiro é o segundo estado com maior número de diagnósticos positivos. Ao todo, o RJ tem 40.024 casos e 4.361 mortes. No boletim anterior eram 39.298 e 4.105, respectivamente.

A terceira unidade federativa que mais registra casos é o Ceará. De acordo com o Ministério da Saúde, o estado tem 37.021 casos e 2.603 mortes por COVID-19. Antes, eram 36.185 e 2.493, respectivamente.

O Amazonas é o quarto estado com maior número de casos. O estado registra 31.949 pessoas diagnosticadas com a doença e 1.852 mortos. O boletim anterior do Ministério da Saúde apontava que o Amazonas tinha 30.282 casos e 1.781 óbitos.

Pernambuco, o quinto estado com o maior número de casos, contabiliza 28.854 pessoas diagnosticadas e registra 2.328 mortes. Em número de óbitos, Pernambuco ocupa a quarta posição do ranking. Em relação ao número de óbitos, o Brasil é o quinto no ranking. A Espanha, em quarto, tem 27.117 mortes.

* Estagiário sob supervisão da editora Liliane Corrêa