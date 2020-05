Mortes por covid-19 no Brasil podem bater 88,3 mil em agosto, alerta Opas

A Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) afirmou nesta terça-feira, 26 que ocorre um "aumento exponencial" dos novos casos de coronavírus no Brasil, projetando que o número de mortes pode atingir 88,3 mil no início de agosto. O alerta foi feito durante entrevista coletiva com autoridades da Opas, entre elas sua diretora, Carissa Etienne.



"Na América do Sul, estamos particularmente preocupados com o fato de que o número de novos casos reportados na última semana no Brasil foi o mais alto para um período de sete dias desde o início da pandemia", afirmou Etienne no evento virtual. Ela notou que a América Latina já superou a Europa e os Estados Unidos no número de novos casos da doença, nos últimos dias. "Não há dúvida, nossa região (América Latina) tornou-se o epicentro da pandemia da covid-19", ressaltou.



Etienne disse que, segundo os modelos de projeção da Opas, na América do Norte não deve haver mudança substancial no quadro para o coronavírus, embora ela tenha previsto "contínuo avanço no número de casos" no México. Nas Américas como um todo, "os novos casos continuam a aumentar", ressaltou.



Entre os países em que a doença têm avançado, a autoridade citou, além do Brasil, Peru, Chile e Venezuela, por exemplo. A Opas notou ainda que Chile e Peru, aliás, têm mais casos proporcionalmente do que o Brasil, levando-se em conta o tamanho das populações.