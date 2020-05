Coronavírus: mulher contaminada cospe em policiais civis ao ser detida

Agentes foram afastados e equipe passará será testada (foto: Caroline Cintra/CB/D.A Press) danificar um carro da Polícia Militar, mas foi liberada após pagar a fiança. Porém, antes de sair da delegacia tentou agredir policiais civis e cuspiu neles. Uma mulher de 20 anos com covid-19 cuspiu em Policiais Civis da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá). A jovem havia sido detida, na madrugada de segunda-feira (25/5), porum carro da Polícia Militar, mas foi liberada após pagar a fiança. Porém, antes de sair da delegacia tentou agredir policiais civis e cuspiu neles.





Ao chegar na delegacia, a jovem informou aos agentes que estava com covid-19. Ela foi levada por policiais militares que atendiam uma ocorrência de violência doméstica na casa da mulher. A irmã dela havia denunciado agressões por parte do marido da jovem, que não se encontrava no local. Com a chegada dos policiais, as duas começaram a brigar e a jovem começou a danificar o carro da polícia, segundo o Boletim de Ocorrência.





Na delegacia, a mulher demonstrou resistência à prisão e foi liberada ao pagar a fiança de R$400. Porém, ao sair da delegacia começou a agredir os agentes. "Antes de sair ela passou a desacatar os policiais civis e tentou agredir uma policial. Nesse momento, ela cuspiu na agente várias vezes, atingindo dois profissionais", detalhou a delegada-chefe da 6ª DP, Jane Klebia.





Após os ataques aos policiais, ela foi presa novamente por desacato e resistência e, sem pagar fiança, voltou para a carceragem, onde fez um teste para o novo coronavírus. O resultado deu positivo.





"A mulher pode responder por dois crimes: negligência aos cuidados sanitários, além do perigo de contágio, que ela sabia que tinha e tentou contaminar os policiais. Esses crimes podem chegar a cinco anos de prisão", explicou a delegada.O agentes foram afastados e toda a equipe da 6ª DP será testada para a covid-19.