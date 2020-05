Ministério da Saúde desconsidera 149 mortes no Pará em boletim deste sábado

Com as mortes registradas no Pará, Brasil passa marca das mil mortes em 24h pelo terceiro dia seguido (foto: Michael Dantas/AFP) 149 óbitos no estado do Norte do país somados aos 965 divulgados pelo governo federal, o total de vidas perdidas em todo o território nacional seria de 1.114. Dessa forma, o Brasil passa de mais de mil mortes pelo terceiro dia seguido. Os dados apresentados no boletim diário do Ministério da Saúde não contabilizaram os registros de mortes e contaminações por COVID-19 no Pará nas últimas 24 horas. Com isso, os números nacionais são ainda mais trágicos neste sábado. Com ossomados aoss pelo governo federal, o total de vidas perdidas em todo o território nacional seria de. Dessa forma, o Brasil passa de mais de mil mortes pelo terceiro dia seguido.





No portal do governo federal, o Pará tem 22.697 confirmações de pessoas contaminadas pelo vírus, mesma quantidade divulgada pelo estado às 19h dessa sexta-feira. No entanto, o governo do Pará atualizou os números de infectados para 24.125 na noite deste sábado. Antes ainda, durante a tarde, já havia confirmado o aumento no número de casos. No painel que apresenta os dados da COVID-19 no Brasil, o número de mortes registradas no Pará ainda marca 2.001. Já a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará informa 2.150. A página, administrada pelo Ministério da Saúde com os registros diários da doença repassados pelas secretarias estaduais, foi atualizada nessa sexta-feira às 19h45 e neste sábado às 20h45.





Boletim sa secretaria estadual registrou 2.150 mortes no Pará até às 19h deste sábado (foto: Reprodução/Sespa)

Neste sábado, o governo do Pará divulgou dois balanços. No primeiro, às 13h, foram confirmados 2.100 óbitos e 23.622 pessoas infectadas. Já em publicação às 19h, os números saltaram para 2.150 e 24.125, respectivamente.





Com os números paraenses não incluídos, o boletim do Ministério da Saúde deveria apresentar aumento de 1.114 óbitos e 17.936 contaminações em 24h. A pasta divulgou que o país somou 965 e 16.508 nas últimas 24 horas, respectivamente.





As mudanças também causariam alterações nas taxa de incidência (a porcentagem de infectados a cada 100 mil habitantes), e de mortalidade (número de óbitos por 100 mil habitantes). Sem os dados do Pará, os resultados estão em 6,3% em letalidade e 10,5 em mortalidade.



Com os dados registrados no Pará, o número de mortes por COVID-19 no Brasil alcançou 22.162 vítimas. O consolidado de casos confirmados chega a 348.826.