Weintraub anuncia prorrogação do prazo de inscrição do Enem até dia 27

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, informou em sua conta pessoal no Twitter que o MEC decidiu prorrogar para até o próximo dia 27, quarta-feira, o prazo de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano. Na quinta-feira, 21, o PSOL entrou com uma ação na Justiça Federal de São Paulo para adiar a data limite para inscrições.



"Decidimos prorrogar o prazo das inscrições do Enem até 23h59 de quarta-feira, 27 de maio. Os boletos da taxa da prova poderão ser pagos até 28/05. Os candidatos devem ficar atentos à confirmação da inscrição na Página do Participante, do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais)", publicou o ministro.



A realização da edição de 2020 da prova ainda não tem data definida para ocorrer. Antes marcada para novembro, o adiamento do Enem foi aprovado pelo Senado Federal na terça-feira, 19.



Diante disso, o governo costurou um acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para remanejar a data da prova.



Segundo sugeriu o ministro Weintraub na quarta-feira, 20, em post nas suas redes sociais, a realização do exame deve ser prorrogado por 30 a 60 dias.