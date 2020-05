São Paulo antecipa feriados; veja o que abre e o que fecha

Na tentativa de aumentar o índice de isolamento social na Capital paulista, o prefeito Bruno Covas (PSDB) antecipou para as próximas quarta e quinta-feira, 20 e 21, os feriados de Corpus Christi (11 de junho) e Consciência Negra (20 de novembro). De acordo com o texto aprovado pela Câmara, também foi decretado ponto facultativo na sexta-feira, 21, com exceção dos serviços funerários, atendimento de saúde, segurança pública e assistência social.



O objetivo da medida é implementar um "feriadão" na capital, que pode ser estendido até a próxima terça, 26. Para isso, o governador João Doria (PSDB) também planeja antecipar para a segunda, 25, o feriado estadual da Revolução Constitucionalista (9 de julho).



Nesta manhã, dez entidades financeiras enviaram uma carta aberta pedindo ao governador que não inclua os serviços bancários na antecipação dos feriados. Em entrevista à CNN Brasil, Covas afirmou que, para funcionarem, basta os bancos "pagarem seus funcionários".



Abaixo, confira a relação de serviços que funcionam na Capital ao longo dos próximos dias:



SUPERMERCADOS



As feiras livres vão funcionar normalmente durante todos os dias. Os mercados municipais também continuarão operando, mas em horários diferenciados.



RODÍZIO



O rodízio de veículos retomado esta semana na Capital será suspenso da quarta-feira, 20, até o domingo, 24.



ÔNIBUS



Entre quarta e domingo, serão disponibilizados 5.991 veículos que atendem às 1.013 linhas da Capital, inclusive as 150 noturnas. O atendimento nos postos de venda em terminais de ônibus e no Expresso Tiradentes também permanecem em operação, das 6h às 22h.



LAZER E ESPORTE



Todos os parques e centros esportivos públicos da Capital permanecem fechados durante o feriado para evitar aglomerações.



EDUCAÇÃO



As aulas à distância estão suspensas até o domingo. Se também for aprovada a antecipação do feriado da Revolução Constitucionalista para a segunda-feira, 25, elas serão retomadas apenas na terça.



ECOPONTOS

Todos os postos para recolhimento de doações funcionarão diariamente, de 10h às 17h.