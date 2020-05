Câmara de SP tem sessão para votar antecipação de feriados

A Câmara Municipal de São Paulo tem sessão marcada, nesta segunda, 18, para votar a antecipação dos feriados de Corpus Christi, originalmente em 11 de junho, e Consciência Negra, em 20 de novembro, para os dias 20 e 21 desta semana - quarta e quinta-feira, respectivamente. A mudança foi proposta pelo prefeito da capital, Bruno Covas (PSDB) a fim de ampliar os níveis de isolamento social na capital e conter a propagação do novo coronavírus.



Na mesma linha, hoje, o governador do Estado, João Doria (PSDB), também anunciou o encaminhamento de um projeto de lei à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) para antecipar o feriado da Revolução Constitucionalista, celebrado em 9 de julho, para a próxima segunda-feira, 25.



Caso os projetos sejam aprovados, Doria e Covas estudam decretar ponto facultativo para o funcionalismo público na sexta-feira, 22, unindo a antecipação dos feriados e criando uma folga de seis dias na capital entre quarta-feira, 20, e a próxima segunda, 25.



Segundo Doria, "ficou muito claro que ao longo dos finais de semana e feriados nos últimos 56 dias, nós temos índices mais elevados de isolamento e isso contribui para o controle da pandemia".



Interior



Doria também afirmou hoje, durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes que irá recomendar "aos prefeitos da Região Metropolitana, do interior e do litoral, que possam igualmente avaliar com as suas câmaras municipais a antecipação de feriados municipais para os dias que sucedem aos feriados aqui de São Paulo".



O secretário de Desenvolvimento Regional, Marcos Vinholi, afirmou que irá solicitar aos prefeitos do interior do Estado que adiantem feriados locais para os próximos dias 26 e 27 de maio. "A orientação para uma ação conjunta com as prefeituras é fundamental", afirmou Vinholi.