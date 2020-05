Há protocolo para lockdown, mas a iminência não existe neste momento, diz Doria

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou nesta segunda-feira, 18, que há um protocolo, elaborado pelo Comitê de Contingência do Coronavírus, para o lockdown em São Paulo, mas ressaltou que não há iminência para a medida.



"Não estamos decretando lockdown nem recomendando o lockdown na capital de São Paulo ou na região metropolitana", disse Doria, durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes.



"Estamos tentando todas as alternativas possíveis para viabilizar o achatamento desta curva, atender às recomendações da área da Saúde e proteger vidas", completou o governador.