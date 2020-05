Porcentual de isolamento no Estado de São Paulo foi de 50% no sábado

O Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI-SP) do Governo de São Paulo mostra que o porcentual de isolamento social no Estado foi de 50% no sábado, 16. A meta do governo é 60% e o número ideal é 70%, a fim de evitar um colapso do sistema de saúde. Mas poucos municípios atingem a meta. São Paulo vem tendo taxas abaixo dos 50% (na última quinta-feira, 14, por exemplo, chegou a 49%).



Neste domingo, 17, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou a retomada do esquema tradicional de rodízio. Covas afirmou que pretende antecipar "para já" os feriados de Corpus Christi (11 de junho) e da Consciência Negra (20 de novembro), na tentativa de intensificar o isolamento social para deter a disseminação do novo coronavírus. A decisão foi tomada porque a ampliação do rodízio para 50% da frota, adotada ao longo da semana que passou, não teve impacto no aumento do isolamento social. Especialistas declaram que São Paulo não terá como evitar o lockdown.



Monitor do Isolamento



O jornal O Estado de S.Paulo tem divulgado um monitor de isolamento , feito com base em dados da Inloco, empresa de tecnologia que fornece dados de inteligência a partir de localização. Os dados mostram que o índice de isolamento está em 43.4%, enquanto especialistas falam da necessidade de isolamento próximo aos 70%.