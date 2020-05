COVID-19: Brasil ultrapassa Itália e Espanha e se torna o 4º país com mais casos

O Brasil só fica atrás do Reino Unido, Rússia e Estados Unidos em diagnósticos positivos da doença (foto: Mauro Pimentel/AFP) novo coronavírus matou 15.633 brasileiros, segundo o último balanço do Ministério da Saúde, divulgado neste sábado (16/5). O incremento foi de 5,5%, com registro de mais 816 mortes nas últimas 24 horas. O Brasil chega a 233.142 confirmados, ultrapassando a Itália e a Espanha em número de casos e se tornando o quarto país com mais infectados pelo vírus. , segundo o último balanço do, divulgado neste sábado (16/5). O. O Brasil chega a 233.142 confirmados, ultrapassando a Itália e a Espanha em número de





Segundo o ranking da universidade americana Johns Hopkins, a Espanha tem 230.698 casos e a Itália, 224.760. O Brasil só fica atrás do Reino Unido (241.455), Rússia (272.043) e Estados Unidos (1.450.269) em diagnósticos positivos para a covid-19.









Passa de 10,1 mil o número de pessoas internadas em SP, suspeitas ou confirmadas, sendo 3.922 em UTI e 6.231 em enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos de UTI reservados para atendimento à covid-19 é de 68,5% no Estado de São Paulo e 83,9% na Grande São Paulo. Os óbitos continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 72,9% das mortes. No entanto, o estado registrou duas mortes de crianças nos últimos dois dias, chegando a seis vítimas infantis.





O Rio de Janeiro registrou 176 novos óbitos, totalizando 2.614. Há ainda 21.601 casos confirmados. Outros 1.015 óbitos seguem em investigação e 196 foram descartados. Com sistema de saúde funcionando com capacidade próxima do máximo, o Ministério Público e a Defensoria Pública do estado do Rio de Janeiro obtiveram nova decisão favorável à ação civil para ativar todos os leitos 'livres ociosos' e 'bloqueados ou impedidos' existentes na rede pública da capital fluminense com o objetivo de auxiliar no enfrentamento à Covid.





Outros quatro estados já ultrapassaram a barreira das mil mortes. Ceará, que esta semana superou o RJ em casos, chegou a 23.795 confirmações e 1.614 óbitos. Em seguida vêm Pernambuco (1.461), Amazonas (1.375) e Pará (1.199).





O Ministério da Saúde divulgou também o número de pacientes recuperados da Covid-19: 89.672 . Isso representa 38,5% das pessoas que tiveram um diagnóstico comprovado. Outras 127.837 continuam em acompanhamento.