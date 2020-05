Brasil tem recorde diário de 15.305 novos casos de covid-19 e 824 mortes em 24h

No dia em que Nelson Teich foi exonerado, menos de um mês após tomar posse, o Ministério da Saúde informou que foram registradas 824 mortes e 15.305 novos casos por covid-19 em 24 horas. É um novo recorde diário de ocorrências, superando os 13.944 casos relatados nesta quinta-feira, 14.



No total, o Brasil soma 14.817 óbitos e 218.223 contaminados pela doença. Ainda de acordo com a pasta, há pelo menos 2.300 mortes em investigação para identificar se a causa foi a covid-19 ou não.



Dos casos confirmados de coronavírus no País, 118.436 estão em acompanhamento e 84.970 estão recuperados.



O Estado de São Paulo segue liderando em número de casos (58.378) e mortes (4.501) decorrentes da doença; seguido pelo Ceará (22.490 casos e 1.476 óbitos); e pelo Rio de Janeiro (19.987 e 2.438).