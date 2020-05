Auxílio emergencial: Caixa terá agências fechadas neste sábado

Nos últimos três sábados, brasileiros lotaram as agências em busca do benefício (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

A Caixa Econômica Federal comunicou nesta sexta-feira que não abrirá as agências neste sábado para a retirada do auxílio emergencial de R$ 600 e R$ 1,2 mil concedido pelo governo federal. De acordo com a instituição financeira, os caixas eletrônicos seguirão funcionando normalmente.

A partir de segunda-feira, a Caixa Econômica começará a quitar a segunda parcela do auxílio. Serão disponibilizados R$ 246 milhões para os brasileiros. O pagamento começará a ser feito para os integrantes do programa Bolsa Família. A partir de quarta-feira, o depósito será feito nas contas virtuais dos beneficiários.





De acordo com o governo, pelo menos 50 milhões de brasileiros aguardam a liberação para o pagamento da segunda parcela do benefício. Inicialmente, o valor estaria à disposição entre 27 e 30 de abril, o que não se concretizou.





A instituição financeira havia aberto as agências nos últimos fins de semana por causa da grande quantidade de pessoas em busca do valor emergencial. “A Caixa tem ampliado o horário de funcionamento e investiu em diversas atualizações do aplicativo para os beneficiários do auxílio. Mas neste sábado não teremos expediente. As agências não vão abrir”,diz nota do banco.





“É um momento em que os colaboradores do banco têm tido dias bastante intensos. Eles precisam descansar para que retomemos com carga total na próxima semana iniciando o pagamento da segunda parcela”, acrescenta a Caixa.