Brasil registra mais 844 mortes e tem recorde de casos de COVID-19 em 24 horas

Brasil contabiliza XX mortes por coronavírus apenas em 24 horas (foto: STR/AFP)

O Brasil registrou, nas últimas 24 horas, mais 844 mortes e 13.944 novos diagnósticos positivos para o coronavírus. Segundo o boletim do Ministério da Saúde desta quinta-feira, o país agora contabiliza 13.993 mortes e 202.918 casos da doença. Esse é o novo recorde de diagnósticos positivos registrados em 24 horas.



A taxa de letalidade do vírus no país é de 6,8%. Para conter o avanço já quase fora de controle, vários municípios brasileiros convivem com restrições ainda maiores de isolamento social.

O balanço anterior da pasta federal registrava 13.149 mortes e 188.974 casos. De terça para quarta, tinham sido contabilizados 749 novos óbitos. O boletim de quarta-feira também contabilizou 11.385 novos diagnósticos positivos da doença.



O recorde de mortes por COVID-19, em 24 horas, é o registrado no boletim dessa segunda para terça-feira, quando foram contabilizadas 881 mortes.





Na quarta-feira, segundo plataforma da Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos, o Brasil ultrapassou os franceses no número de casos. Agora, o país Brasil é o sexto que mais têm casos de COVID-19 e também o sexto em número de mortes.





Estados São Paulo ainda é o estado com o maior número de infectados e mortos; 54.286 e 4.315 respectivamente. O boletim anterior apontava 51.097 casos e 4.118 óbitos. A taxa de letalidade atual da doença no estado é de 7,9%

Agora, a segunda unidade federativa que mais registra casos é o Ceará. De acordo com o mais novo boletim do Ministério da Saúde, o estado tem 21.077 casos e 1.413 mortes por COVID-19.

O Rio de Janeiro, que desde o início da pandemia, era o segundo estado com maior número de casos, agora passa a ser o terceiro. O estado tem 19.467 casos e 2.247 mortes.

O Amazonas é o quarto estado com maior número de casos - ultrapassou Pernambuco no balanço divulgado ontem. O estado que já vive um colapso no sistema de saúde, registra 17.181 pessoas diagnosticadas com a doença e 1.235 mortos. Segundo o ministério, a doença no estado tem uma taxa de letalidade de 7,18% .

O boletim anterior do Ministério da Saúde apontava que o Amazonas tinha 15.816 casos e 1.160 óbitos. Por lá, a situação é tão crítica que o setor funerário já enfrenta dificuldades e luta para não entrar em colapso.

Pernambuco, o quinto estado com o maior número de casos, contabiliza 15.588 pessoas diagnosticadas e registra 1.298 mortes – a taxa de letalidade é de 8,3%. Vale ressaltar que, conforme estudiosos vêm apontando nas últimas semanas, os números de testes feitos no país ainda é muito inferior ao restante do mundo.