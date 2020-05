Média de isolamento social em SP continua abaixo do mínimo estabelecido de 55%

O governo de São Paulo informou que a taxa de isolamento social registrada ma terça-feira, 12, no Estado foi de 47%, e na capital paulista de 48,4%. Os números seguem abaixo dos 55% estabelecidos pelo governador João Doria (PSDB) para que as medidas de restrição contra a pandemia do novo coronavírus sejam flexibilizadas.



Segundo o secretário da Saúde de SP, José Henrique Germann, o Estado registrou mais 3.378 casos e 169 novos óbitos por covid-19 nas últimas 24 horas.



Enquanto o acréscimo no número de mortes foi similar aos reportados na terça, de 206, o número de casos divulgados nesta quarta foi mais que o dobro do que o informado pelo governo estadual na atualização anterior, quando 1.580 pessoas foram adicionadas ao quadro de infectados pelo coronavírus no Estado.



Ao todo, São Paulo contabilizou 51.097 pessoas com covid-19, além de 4.118 óbitos pela doença.



Doria ainda informou que o governo paulista irá liberar, a partir da quinta-feira, R$ 30 milhões para as prefeituras de Santos, Praia Grande e Itanhaém adquirirem cerca de 350 leitos para tratar pacientes com o novo coronavírus. Segundo o governador, 50 serão leitos destinados à terapia intensiva.



Ele afirmou que as verbas serão destinadas a essas cidades pois elas fazem parte da região da Baixada Santista, a segunda mais atingida pela pandemia no Estado, atrás da Região Metropolitana da capital.