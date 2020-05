Samarco recebe licença unificada do Ibama para a reativação de minerodutos

A Samarco, joint-venture formada entre Vale e BHP Billiton, recebeu do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) na segunda-feira, 11, a licença de operação de três minerodutos. Eles serão usados para o futuro transporte da polpa de minério de ferro entre os complexos de Germano, em Minas Gerais, e de Ubu, no Espírito Santo, de forma gradual, quando a empresa retomar suas operações.



A licença de operação (LO) tem validade de dez anos e unifica as licenças dos três minerodutos da empresa, além de incorporar as torres de transmissão e as estações de bombas existentes ao longo do trajeto, anteriormente licenciados pelo órgão estadual.



O início da retomada das operações da Samarco está mantido para dezembro, apesar da pandemia da covid-19, garantiu recentemente o diretor executivo de finanças da Vale, Luciano Siani.



As atividades da pelotizadora estão paradas desde novembro de 2015, quando ocorreu a tragédia do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais.



Em outubro de 2019, a Samarco recebeu a Licença Operacional Corretiva (LOC) para o retorno das operações em Germano e, atualmente, concentra seus esforços na implantação de um novo sistema de disposição de rejeitos, com sistema de filtragem para empilhamento a seco de 80% do rejeito a ser gerado.