SP anunciará decreto que amplia serviços essenciais

Governador João Doria em coletiva de imprensa (foto: Divulgação/Governo de SP)

O secretário de Saúde do estado de São Paulo,, afirmou na manhã desta terça-feira (12), que só amanhã será divulgada a decisão do estado dea respeito dopresidencial que inclui salões de beleza, cabeleireiros e academias entre as atividades econômicas essenciais.Segundo Germann, nesta quarta-feira, 13, o anúncio será feito pelo(PSDB), nodurante entrevista coletiva diária que acontece às 12h30.Ainda hoje, disse Germann, haverá uma reunião dos secretários para discutir o assunto. O secretário preferiu não responder às perguntas feitas durante a entrevista de hoje sobre os riscos da liberação dos serviços.