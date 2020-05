Universidades federais apresentam 823 frentes de pesquisa sobre COVID-19

João Carlos Salles é presidente da Andifes e reitor da Universidade Federal da Bahia (foto: wikpedia/Reprodução)

Na manhã desta segunda-feira (11/5), a Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) divulgou pesquisa sobre a atuação dano combate à pandemia de COVID-19. Ao todo, as instituições federais concentram 823 pesquisas em andamento sobre o novo coronavírus.

Participaram do levantamento 46 universidades federais das 67 existentes em todo o país, o que representa 68,66% das instituições. Além disso, os dados obtidos mostram que os hospitais universitários disponibilizaram 2.228 leitos normais e 489 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para tratamento de pacientes infectados pelo novo coronavírus. O total desses leitos incluem leitos próprios e os viabilizados em parcerias para a construção e operacionalização de hospitais de campanha.

O presidente da Andifes e reitor da Universidade Federal da Bahia (UFBA), João Carlos Salles, disse na apresentação do levantamento que isso mostra a importância das universidades federais neste momento de pandemia. “As universidades vêm cumprindo esse dever de solidariedade com a população de passar informação e conhecimentos, mostrar a necessidade do distanciamento social. Lembrar que, nesse momento, devemos seguir o conhecimento, e não a ignorantes”, afirma.

A reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), Lúcia Pellanda, citou como exemplo a ação coordenada pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel). “É necessário dar destaque à ação coordenada pela UFPel com a participação de mais de 10 universidade gaúchas, sobre a prevalência com o contato do vírus na população. É a única pesquisa no mundo que realizou um levantamento de base populacional, e assim mostrou uma forma de identificar a subnotificação de casos ”, evidencia.

O reitor da Universidade Federal Fluminense (UFF), Antônio Carlos Lucas da Nóbrega, pontuou a união das universidades neste momento. “A Andifes também se preocupou em congregar as universidades federais para juntar as competências na análise da realidade. Isso é importante, é papel das universidades analisar a realidade e propor políticas públicas e estratégias para decisões responsáveis nesse cenário”, diz.

Sobre as testagens do novo coronavírus feitas pelas instituições federais, os dados evidenciam 53 ações sendo realizadas ainda em caráter inicial. Os números de testes diários são de cerca de 2.600 por dia e mais de 55 mil testes no total. Além de 104 ações para produção de equipamentos individuais de proteção (EPIs), sendo, de acordo com informações parciais, 162.964 protetores faciais, 85.514 máscaras de pano, 20.200 unidades diversas, 6 mil aventais, 2 mil capuzes, mais de 990 mil litros de álcool em gel e 912 mil litros de álcool líquido.

O levantamento também mostra que 697 campanhas educativas estão sendo produzidas pelas universidades federais em todo o Brasil, e 341 ações solidárias estão sendo desenvolvidas junto a comunidades. Parcerias com governos municipais e estaduais estão sendo feitas, são 198 e 79, respectivamente.

Suspensão de aulas

O presidente da Andifes ressaltou que as universidades federais estão empenhadasdo novo coronavírus e que, em relação à volta às aulas das universidades que as suspenderam e sobre a possibilidade de aulas à distância, defende a isonomia de cada instituição.“A universidade pública inclusiva visa superar desigualdades, e não aprofundá-las. Por isso, temos muita cautela na continuidade das ações remotas. É importante lembrar que o retorno das aulas presenciais necessita de uma série de ações que precisam ser pensadas antes de cogitar essa possibilidade”, disse.Mais dados sobre outras universidades federais, que não entraram neste primeiro levantamento, vão ser agregados à pesquisa posteriormente.*Estagiária sob supervisão da editora Ana Sá