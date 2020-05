Professora de Medicina Veterinária discute em Live se animais transmitem covid-19

Os animais podem se contaminar com o novo coronavírus? E transmitir para humanos? Nesta quarta-feira, 6, o Estadão conversa sobre esse assunto com a professora da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Uberlândia, Aline Santana da Hora. Também serão abordados questões relativas ao cuidado com os animais durante o isolamento. A live ocorre na página do Facebook do jornal , às 16h.



Aline é doutora em Epidemiologia Experimental Aplicada Às Zoonoses (USP) e recentemente publicou um comentário crítico na revista Nature falando de um artigo que liga os animais ao vírus.



Os leitores podem participar ao vivo nos comentários e também com o envio prévio das perguntas, que deve ser feito por meio do grupo #EstadãoInforma: Coronavirus, espaço no Facebook para discussão e troca de informações sobre a pandemia, aberto a todos os leitores do Estadão.



Essa é a oitava semana de transmissões do jornal. Nesta semana, já foram entrevistados o coordenador da UTI do hospital Sírio Libanês, Laerte Pastore Júnior, e a psicóloga Rosely Sayão.



