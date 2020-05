Coronavírus: grife vende máscaras de pano a R$ 147 e viraliza na internet

O produto já está disponível para a compra no site oficial da Osklen (foto: Reprodução/Internet)

A marca de roupaanunciou, nesta terça-feira (05/05), adepelo preço unitário de. Em parceria com o, a marca promete doar umapara a comunidade do, no Rio de Janeiro, a cada pack de máscara vendido. O produto, em duas estampas, já está disponível para a compra no site da loja.A marca chamou o produto de Respect and Breathe (Respeite e Respire), mas acabou chamando a atenção nas redes sociais pelo exorbitante valor do item de segurança.





O influenciador digitalpostou, em sua conta oficial no, um print da campanha da marca com a legenda: “A Osklen vendendo máscara a R$ 147,00. É isso”.

Fernando Oliveira ressaltou ainda, em outro tuíte, que, vendendo o objeto por este preço, quem faz a doação da cesta é o próprio cliente, já que paga, além do lucro da marca e da máscara em si, o preço integral do item doado.

