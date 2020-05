'Fila única' para UTIs poderia evitar 14,7 mil óbitos, diz estudo

O estado de São Paulo é o primeiro no ranking de números de caso da COVID-19 (foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil)

Um estudo preliminar estima que a chamada "" paraevitaria até 14,7 mil mortes peloem todo o país. Em, onde há a maior quantidade de leitos, o uso de UTIs particulares para atender pacientes dopoderia prevenir algo entre 200 e mil mortes. Isso se o nível atual de confinamento, em cerca de 50% da população, permanecer igual.Publicado no fim de semana por pesquisadores dae ainda sem revisão de cientistas independentes, o estudo calculou a probabilidade de infectados precisarem de UTIs em cada região, considerando o ritmo de mortes e infecções.A intenção era estimar em quais locais a rede pública seria suficiente para casos mais graves.A conclusão é de queterão mais dificuldade para atender à demanda, e precisarão dos leitos privados.No, por exemplo, mesmo a quantidade de UTIs em hospitais privados será insuficiente - seriam necessários novos leitos, mas essa necessidade esbarra na escassez de respiradores no mercado e de médicos e enfermeiros especializados em tratamento intensivo."Basicamente, nos estados onde o número de(de UTI) totais é suficiente, isso só é verdade se houver fila única", diz, que trabalha no Hospital das Clínicas e participou do estudo. "Se não fizer fila única, a mortalidade vai aumentar."Para ele, os resultados corroboram uma percepção de profissionais da área, que notaram diminuição da demanda em hospitais particulares."Se o sistema público lotou, não pode deixar o sujeito morrer sem leito se a UTI do Hospital Einstein, por exemplo, tiver 60% livres", opina o economista Samy Dana, da FGV, que trabalhou nos modelos matemáticos da publicação. As informações são do jornal