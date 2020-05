Ministro da Saúde se atrapalha ao colocar máscara em Manaus; veja o vídeo

Ministro Nelson Teich se atrapalhou ao colocar uma máscara de proteção (foto: Reprodução Twitter) Nelson Teich, viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira. Ao tentar colocar uma máscara de proteção contra o coronavírus em visita à cidade de Manaus, ele se atrapalhou com os elásticos e chegou a projetar o equipamento sobre os olhos. Um vídeo do ministro da Saúde,, viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira. Ao tentar colocar uma máscara de proteção contra o coronavírus em visita à cidade de Manaus,

Em visita a Manaus, nesta segunda-feira, o ministro da Saúde, Nelson Teich, atrapalhou-se ao colocar uma máscara de proteção. A imagem, feita pela TV Globo, viralizou no Twitter a partir da postagem de um telespectador. pic.twitter.com/LXWep4zKjZ %u2014 Estado de Minas (@em_com) May 4, 2020





Teich desembarcou em Manaus no domingo para visitar hospitais que atendem pessoas contaminadas pela Covid-19. Nesta segunda, o ministro se encontrou com o governador do Amazonas, Wilson Lima, e o prefeito da capital do estado, Arthur Virgílio Neto.





Manaus registra mais de seis mil casos da doença. O sistema de saúde da capital amazonense entrou em colapso.





No domingo, em sua conta no Twitter, Nelson Teich anunciou a contratação de 267 profissionais de saúde para atuar no Amazonas. São 37 médicos, 118 enfermeiros, 57 técnicos em enfermagem, 26 fisioterapeutas, 12 farmacêuticos e 17 biomédicos.