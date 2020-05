Ocupação em UTIs da rede pública do município do Rio chega a 98%

Nas ruas da cidade, pessoas se protegem utilizando mascaras descartáveis (foto: Tania Regô/Agência Brasil)

Nesta segunda-feira, 4,reservados para vítimas de coronavírus na rede pública do município do Rio, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. A ocupação chegou a 98% dos leitos de"Há três leitos (de UTI) disponíveis na central deque aguardam na fila de espera das unidades municipais, estaduais e federais", afirma a pasta municipal.Desde o, a rede municipal abriu 611 leitos exclusivos para o tratamento da covid-19. Deste total, 168 são leitos de UTI. Há pacientes internados em unidades exclusivas e em leitos de outras unidades de emergência da rede, em locais reservados para esse atendimento."O número de leitos passa por alteração ao longo do dia. As vagas são disponibilizadas pelasà medida que novos são abertos ou que pacientes recebem alta, por exemplo", afirma a pasta da Saúde.e de 74% dos leitos de enfermaria, segundo a secretaria estadual de Saúde.