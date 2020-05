Estado do Rio registra 921 mortes e 10.166 casos confirmados de covid-19

O governo do Estado do Rio de Janeiro contabiliza 921 mortos por coronavírus e 10.166 contaminações até esta sexta-feira (1). Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, há ainda 311 óbitos sendo investigados e 146 descartados.



A capital fluminense lidera o ranking dos municípios com mais óbitos e contaminações. Foram 574 mortes e 6.189 casos de doença. Em seguida aparecem Duque de Caxias (81), Nova Iguaçu (38), Niterói (26) e São Gonçalo (22), com o maior número de óbitos.



Considerando os municípios com mais infectados, após a cidade do Rio, estão Duque de Caxias (437), Niterói (406), Nova Iguaçu (403) e São Gonçalo (279).