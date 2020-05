'Meme do caixão' é reproduzido nas ruas para conscientizar sobre coronavírus

(foto: Reprodução/Internet)

O meme do caixão na fila da Caixa mano kkk pic.twitter.com/8iHulMw5PW — Prefeito de Gotham %uD83C%uDFF0 (@_SpfcLuiz) April 30, 2020

o meme do caixão Palmeira dos Índios edition deixou meu dia menos triste pic.twitter.com/Vc3TS30Zbj — Luísa with a S (@euLuisa) April 30, 2020

E o governo do Paraguai que decidiu combater o coronavírus com o meme dos africanos dançando com o caixão!! pic.twitter.com/hL1Rli59OU — %u26AF%u035B Rodrigo Bernardes (@rodrigob95_) May 1, 2020

a polícia da colômbia resolveu usar o meme do caixão pra pedir as pessoas pra ficarem em casa pic.twitter.com/5hquo35G9t — macêdo (@georgemacedo) April 26, 2020

. E ele tem sido 'imitado' pelas ruas de cidades do Brasil, do Paraguai e da Colômbia, de acordo com relatos no Twitter.Além de divertir, o 'meme do caixão' deixou as pessoas confusas por se tratar de uma gravação real de homens fazendo coreografias enquanto carregam um caixão. Um cortejo que seria fúnebre, se transformou em festa.A cena inusitada é originária de uma reportagem da BBC de 2017 sobre os funerais realizados em Gana, na costa oeste da África. Por lá, não tem nada de incomum.De acordo com relatos de usuários no Twitter, pelo menos duas cidades brasileiras tiveram o meme reproduzido: Igarassu, no Pernambuco, e Palmeira dos Índios, em Alagoas.Já no Paraguai e na Colômbia, diferente do Brasil, o meme foi usado de referência para uma campanha oficial do governo para conscientizar a população a ficar em casa durante a pandemia da Covid-19.