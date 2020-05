Movimento nas estradas de São Paulo segue normal neste feriado de 1º de maio

A circulação de veículos entre as rodovias que ligam ao litoral e interior do Estado de São Paulo segue normal neste feriado de 1º de maio, Dia do Trabalho, segundo concessionárias que administram as rodovias. A movimentação de veículos está liberada em todas as estradas.



Devido a pandemia do novo coronavírus, as concessionárias não irão divulgar a previsão de tráfego durante o feriado, como ocorre normalmente nessas datas. Painéis eletrônicos nas rodovias reforçam mensagem para evitar viagens no feriado, com frases incentivando quarentena.



A Ecovias informou que o tráfego flui normal em todas as rodovias do sistema Anchieta-Imigrantes, a operação em vigor é a 5x5. Para a descida, os motoristas utilizam as pistas sul da via Anchieta e sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra é realizada pelas pistas norte das duas rodovias.



A rodovia Ayrton Senna, que apresentava lentidão em direção ao interior por excesso de veículos na noite de ontem (30), já tem tráfego livre em todo o corredor, segundo a Ecopistas.



Nos trechos administrados CCR AutoBan, concessionária que administra o sistema Anhanguera-Bandeirantes, a movimentação de veículos também está tranquila.



A CCR ViaOeste informa que o movimento de veículos está normal, nos dois sentidos, das rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares.



Todas as pistas, em ambos os sentidos, da rodovia Presidente Dutra, seguem também com tráfego normal, segundo a CCR Nova Dutra.