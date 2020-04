Motor de avião da Gol solta faíscas durante decolagem após 'engolir' pássaro; veja

Avião pousou em segurança em Guarulhos após o incidente (foto: Reprodução/Whatsapp)

Um voo daque saiu do, em Guarulhos, com destino ateve que retornar ao terminal paulista momentos depois de decolar na manhã desta quarta-feira (29). Isso porque o avião, um Boeing 737,, causando faíscas no local da colisão.