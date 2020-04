Teich diz que lado humano é 'total' em seu trabalho no governo

Ministro da Saúde deu declaração após Brasil registrar 449 mortes decorrentes do novo coronavírus (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Após o Brasil ter registrado 449 mortes decorrentes do novo coronavírus nas últimas 24 horas, o ministro da Saúde, Nelson Teich, afirmou que o lado humano é "absolutamente total" em seu trabalho no governo.O comentário de Teich, feito em audiência no Senado, ocorre após o presidente Jair Bolsonaro ter minimizado o número de mortes no País. "Se tem uma coisa que eu respeito e trabalho por é pela saúde e bem-estar e contra o sofrimento das pessoas", disse Teich.Oncologista, o ministro reforçou que sempre esteve próximo dos pacientes vítimas de câncer. "Convivo com isso durante muito tempo. O lado humano é absolutamente total na forma como a gente conduz o trabalho no Ministério da Saúde."