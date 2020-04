Ministro da Saúde: 'Não haverá medida intempestiva' sobre isolamento

(foto: Reprodução/TV Brasil )

O ministro da Saúde,, afirmou que "não vai existir qualquer medida intempestiva" com relação à política deempregada para conter o avanço do. "O Brasil é um país heterogêneo. Certamente, em cada região do país a gente vai ter medidas diferentes. Isso tudo vai ser trabalhado no detalhe. Não vai ter nenhum tipo de ação que não tenha sido pensada", disse.

Teich participou pela primeira vez nesta segunda-feira (27) de uma entrevista coletiva técnica, apresentando números sobre a crise da. O ministro falou ao lado do escolhido para assumir a secretaria-executiva do Ministério da Saúde, general. Estava presente também o secretário nacional de Vigilância em Saúde da gestão do ex-ministro. Segundo Teich, o formato da coletiva técnica foi alterado, com uma "discussão" mais aprofundada ao lado dos números divulgados no balanço.

Nelson Teich disse que o governo buscará conhecimento de outros países que já passaram da fase que o Brasil está na pandemia, a fim de descobrir quais medidas funcionam. O ministro argumentou que a heterogeneidade do país será levada em consideração para a condução da crise. "Provavelmente vamos ter iniciativas diferentes às vezes opostas em regiões diferentes", disse.

No início da coletiva de imprensa, o ministro da Saúde disse que a preocupação com a infraestrutura de atendimento é a “prioridade absoluta” do governo. “Cuidar das pessoas e salvar o maior número de vidas”, definiu. O ministro defendeu que esse trabalho seja compartilhado com os estados e muncípios. Segundo Teich, nesta semana ele começará a se reunir com governadores e secretários estaduais e municipais de Saúde.

Teich ainda anunciou uma parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para organizar como os testes para a COVID-19 serão aplicados na população brasileira. "Em relação a quem testar, como testar e quando testar, a gente está trazendo o IBGE para nos ajudar definir qual é a melhor amostra da população pra ser testada", explicou.

O ministro voltou a falar na importância da informação no combate à doença. “A gente vai aprendendo a cada dia. Cada informação nova a gente tenta entender no detalhe as demandas e melhorar a nossa capacidade de reagir”, disse. Nelson Teich afirmou que o ministério se preocupa com a qualidade dos dados recebidos. “Uma grande dificuldade é a incerteza da informação. A gente sempre olha tentando entender o quanto aquilo pode estar errado”, declarou.

*Estagiário sob supervisão do sub-editor Eduardo Murta