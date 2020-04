São Paulo registra 1.700 mortes pelo novo coronavírus em todo o Estado

O Estado de São Paulo registrou neste domingo, 26, 1.700 mortes pelo novo coronavírus. Os casos confirmados da covid-19 chegaram a 20.715. A capital concentra 65% do total de casos e mortes.



Os óbitos estão distribuídos em 128 cidades, enquanto 284 municípios paulistas registram ao menos uma pessoa infectada pelo vírus.



Há 7,5 mil pacientes suspeitos e confirmados internados nos hospitais do Estado - 2.908 em UTI e 4.619 em enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos por pacientes diagnosticados com a covid-19 em UTIs de São Paulo mantém-se em 58,9%, e na Grande São Paulo em 77,3%.