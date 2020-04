Mega-Sena acumula e vai a R$ 42 milhões; Dupla Sena de Páscoa tem ganhador

(foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

acertou os seis números dasorteados nesse sábado (25) no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo.Os números sorteados noforam:Na quina, 25 apostadores ganharam R$ 93.534,52. Os 2.144 ganhadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 1.558,07. A estimativa de prêmio do próximo concurso é de R$ 42 milhões para quem acertar as seis dezenas. O concurso 2.256 será na próxima quarta-feira (29).Já o prêmio milionário da, também sorteado neste sábado, saiu para um apostador de Blumenau, em Santa Catarina. Ele acertou as seis dezenas do primeiro sorteio da loteria e levou a bolada desozinho, valor máximo do concurso.A Caixa não divulga a identidade do sortudo.No segundo sorteio, também houve vencedor. Um felizardo de São Bernardo do Campo, no interior de São Paulo, recebeu R$ 1,8 mihões. Para a quina, foram pagos R$ 4.133,36 para cada uma das 377 apostas ganhadoras.é especial de Páscoa, mas havia sido adiado por causa da pandemia. Os sorteios da Loteria Federal e da Loteca continuam suspensos devido ao coronavírus. Os demais seguem normalmente.