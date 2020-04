Adolescente de 12 anos é a mais jovem vítima da covid-19 no Estado do Rio

Um adolescente de 12 anos que contraiu a covid-19 morreu nesta sexta-feira, 24, no Hospital Federal dos Servidores do Estado, na região central do Rio de Janeiro. É a vítima mais jovem dessa doença no Estado. O jovem, chamado Guilherme, se machucou praticando parkour (espécie de ginástica com saltos e outros movimentos para superar obstáculos) e foi levado ao Hospital Municipal Jesus, em Vila Isabel (zona norte do Rio), segundo divulgou o jornal O Globo.



Enquanto estava sendo atendido, o adolescente sentiu falta de ar e foi então transferido para o Hospital Federal dos Servidores do Estado. Ele foi submetido a exame de sangue para averiguar a contaminação pelo coronavírus, mas seu estado de saúde se agravou e o jovem morreu antes que o resultado do exame ficasse pronto. O teste confirmou a contaminação.



Profissionais de saúde do hospital municipal em que o adolescente foi atendido inicialmente afirmaram que ele permaneceu internado ao lado de outras pessoas, sem os cuidados necessários a contaminados pelo coronavírus.



A reportagem questionou o Ministério da Saúde sobre o episódio, mas a pasta informou que não vai se pronunciar. A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro também foi procurada, mas não havia se manifestado até a publicação da reportagem.