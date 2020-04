1,9 milhão de trabalhadores receberão os R$ 600 no sábado, diz Caixa

(foto: Marcello Casal JrAgência Brasil) A Caixa Econômica Federal vai depositar nesta sexta-feira (24) a primeira parcela do benefício emergencial de R$ 600 para mais 1,9 milhão de trabalhadores informais. O recurso será depositado para quem solicitou o auxílio no aplicativo do banco entre os dias 7 e 10 de abril e poderá ser movimentado a partir de sábado (25).





auxilio.caixa.gov.br. Os recursos, que já foram disponibilizados pelo Ministério da Cidadania, poderão ser acessados no sábado (25)", informou a Caixa na noite desta quinta-feira (23).





Com mais esse lote de pagamentos, a primeira parcela do benefício emergencial terá sido paga a 15 milhões de trabalhadores informais, autônomos e contribuintes individuais que solicitaram os R$ 600 pelo aplicativo da Caixa. O número total de trabalhadores que recorreu ao aplicativo para buscar uma renda básica durante a pandemia do novo coronavírus, porém, já chega a 45,9 milhões de pessoas. Por isso, muita gente ainda vai continuar esperando uma resposta do governo.





Responsável pela análise do cadastro dos trabalhadores, a Dataprev informou que 32 milhões de trabalhadores já tiveram seus dados analisados. Desses, 15 milhões tiveram o cadastro aprovado e receberão os recursos até sábado, como informou a Caixa. Outros 3,5 milhões foram classificados como inelegíveis. O restante, porém, apresentou problemas cadastrais e pode ter que solicitar novamente o benefício para poder receber os R$ 600. São 11,6 milhões de trabalhadores que necessitam de revisão cadastral e 1,7 milhão que precisam de processamento adicional, segundo a Dataprev.





E ainda há 13,9 milhões de trabalhadores esperando a análise da Dataprev para saber se poderão contar com os R$ 600 nos próximos meses ou não. A Dataprev promete, por sua vez, dar reposta para a maior parte desse pessoal ainda nesta sexta-feira. "Até sexta-feira (24), mais 7 milhões de requerimentos, referentes aos dias 11 e 17 de abril, serão enviados à Caixa. Com o recebimento dos cadastros, esses requerentes deverão ser informados pela Caixa, no aplicativo ou site, sobre o resultado da análise realizada pelos órgãos", informou a empresa, que deve começar a análise dos outros 6,9 milhões de cadastros logo depois disso.

Bolsa Família

A Caixa Econômica Federa também vai dar continuidade ao pagamento dos R$ 600 dos segurados do Bolsa Família nesta sexta-feira (24). Segundo o banco, o recurso será pago a 1,9 milhão de pessoas, cujo número final do NIS é 6. O pagamento do Bolsa Família se estende até a próxima quarta-feira (30), de acordo com o número do NIS.