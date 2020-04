Brasil tem 38.654 casos de coronavírus; mortes sobem para 2.462

Em 24 horas, Brasil registrou 2.095 novos registros da infecção. (foto: Josué Damascena/IOC/Fiocruz)

Sudeste concentra casos

O número depornosubiu para. Os, por sua vez, são. Em, o país registroupela infecção. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde na tarde deste domingo. Aestá emO boletim desse sábado apontava 2.347 mortes e 36.599 confirmações. São, portanto,em relação ao boletim desse sábado.do país é enfrentado por Neste domingo, o estado ultrapassou a marca de mil mortes ocasionadas pela COVID-19 . Por lá, foram registradas. A taxa de letalidade é de 7,1%.da federação comé o. As, representam

A região Sudeste tem mais da metade dos casos confirmados da COVID-19. De acordo com o Ministério da Saúde, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais têm, juntos, 21.285 registros, o que representa 55,1% do total nacional.



A segunda região mais afetada pela doença é o Nordeste, com 9.300 casos — 24,1% de todos os registros brasileiros. Chama a atenção a situação da Paraíba, onde 29 dos 236 doentes morreram. A taxa de letalidade do estado é a maior do Brasil: 12,3%. Com 3.252 ocorrências, o Ceará é o estado nordestino com mais casos. Desses, 186 óbitos foram contabilizados (5,7% de letalidade).



Os 3.691 casos do Norte representam 9,5% do total brasileiro. O Amazonas tem 2.044 deles, além de 182 mortes, o que significa 8,9% de letalidade.



O Sul, por sua vez, soma 2.816 infectados — 7,3% dos dados nacionais. Sozinho, o Paraná soma 987 doentes e 48 mortos.



O Distrito Federal é responsável por 827 dos 1.562 casos ocorridos no Centro-Oeste. A região tem, ao todo, 4% das confirmações do país. Na unidade federativa que abriga Brasília, 24 pessoas morreram em decorrência da COVID-19.



Nova queda nos casos

Os números do Ministério da Saúde apontam, também, que o domingo foi o segundo dia seguido com queda na quantidade de novos casos em relação à data anterior. As 2.055 infecções contabilizadas nas últimas 24 horas representam um aumento de, aproximadamente, 5%.

O índice de crescimento está abaixo do que foi registrado entre sexta-feira e sábado, quando 2.917 novas contaminações passaram a constar no boletim federal. A ‘queda dupla’ na curva de infecções ocorridas no Brasil acontece após um súbito aumento de 1.152 casos na sexta-feira. Naquela data, o Brasil registrou 3.257 novos casos. No dia anterior, haviam sido 2.105.





